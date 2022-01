Edizione primaverile Eurochocolate ai Giardini del Frontone

(ANSA) - PERUGIA, 21 GEN - Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, Eurochocolate torna nel centro di Perugia, con una edizione primaverile che si svolgerà dal 25 marzo al 3 aprile ai Giardini del Frontone.

"È stata una scelta condivisa in primis con l'amministrazione comunale - spiega Eugenio Guarducci, presidente di Eurochocolate - che ha tenuto conto del contesto attuale e di quello prospettico. Grazie a una curiosa progettualità, legata al già annunciato claim 'Perugia a Passo d'Uovo', saremo in grado di far vivere una coinvolgente esperienza in sicurezza all'interno di uno spazio molto ampio e suggestivo e, allo stesso tempo, di suggerire cinque itinerari di visita lungo i cinque rioni del centro storico di Perugia".

Ogni visitatore, attraverso l'acquisto di un ticket d'ingresso, potrà cimentarsi in una caccia al tesoro a tappe che gli consentirà di ricevere in omaggio un uovo di cioccolato.

Protagonista di questa iniziativa, un'originale cartotecnica che verrà consegnata a ciascun visitatore invitandolo a fotografare con il proprio cellulare i cinque monumenti selezionati lungo il percorso prescelto e a condividere sui propri profili social uno scatto che garantirà altri benefit.

"L'innovativa scelta progettuale candidata dall'organizzazione di Eurochocolate che, come da prassi, sarà portata al vaglio delle autorità competenti - osserva Gabriele Giottoli, assessore al Turismo del Comune di Perugia - si è rivelata la più praticabile e interessante perché ci consente di valorizzare tutta l'Acropoli e di far conoscere ai tanti visitatori un luogo, come quello dei Giardini del Frontone, che probabilmente non avevano mai avuto l'occasione di visitare in precedenza".

In piazza Matteotti verrà invece predisposto uno spazio in cui sarà possibile accreditarsi.

Nel frattempo sono aperte le candidature per lavorare negli stand di Eurochocolate, collegandosi al sito, nella sezione Lavora con noi. (ANSA).