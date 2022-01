"OrientaMenti", aperti i termini per le candidature

(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - Con la pubblicazione dell'Avviso sul sito internet www.fondazionecrpg.com, si sono aperti il 17 gennaio 2022 i termini per partecipare ad "OrientaMenti: orientarsi a partire da sé". Dopo la sigla della convenzione avvenuta il 7 settembre 2021 entra dunque nella fase operativa il progetto di accompagnamento al mondo del lavoro nato dalla sinergia tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, le diocesi di Gubbio e Assisi e l'Arpal - Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro. L'obiettivo del progetto è promuovere percorsi personalizzati di orientamento al lavoro, all'autoimprenditorialità, allo studio e alla formazione professionale, favorendo un migliore collegamento tra domanda ed offerta di lavoro, dando impulso alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle fasce di popolazione più giovani.

"OrientaMenti: orientarsi a partire da sé" è rivolto a 30 giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che risiedono in uno dei comuni di riferimento delle diocesi di Assisi e Gubbio - Costacciaro, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Umbertide, Cantiano, Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Bettona, Fossato di Vico, Sigillo, Bastia Umbra, Valfabbrica e Cannara - e che non sono occupati, non sono iscritti a corsi di formazione professionale e non usufruiscono di alcun programma di politica attiva della Regione Umbria al momento dell'adesione.

Il progetto si divide in due fasi. La prima prevede la partecipazione ad un corso di formazione ed orientamento al mondo del lavoro. Terminato questo step si procederà con l'attivazione di borse studio e borse lavoro.

"Uno degli obiettivi prioritari della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - afferma la presidente Cristina Colaiacovo - è incentivare la valorizzazione del capitale umano contrastando la dispersione di questa preziosa risorsa, soprattutto a fronte di un mercato del lavoro che si trasforma molto velocemente richiedendo adattabilità ai cambiamenti e capacità creative".

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 17 gennaio 2022 al 18 febbraio 2022 compilando il modulo disponibile all'indirizzo https://www.fondazionecrpg.com/orientamenti-orientarsi-a-partire -da-se/ (ANSA).