Occupano abusivamente appartamento, denunciate otto persone

(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - Avrebbero occupato abusivamente un appartamento, a Perugia, otto persone, tutte senza fissa dimora e già note alle forze di polizia, denunciate a piede libero dai carabinieri.

Le indagini erano scaturite da una denuncia-querela presentata, nel dicembre scorso, da un uomo italiano di 43 anni, residente nelle vicinanze di Perugia ed hanno permesso - spiega l'Arma - di raccogliere gravi e concordanti indizi di colpevolezza, ora al vaglio della magistratura, a carico degli otto cittadini i quali, senza averne nessuno titolo e contro la volontà del proprietario, dal novembre 2021 erano entrati arbitrariamente all'interno dell'immobile del 43enne, in una zona residenziale del capoluogo, occupandolo abusivamente.

A nulla sono valse in questi mesi le richieste del proprietarrio dell'immobile, che non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri per cercare di rientrare in possesso del proprio appartamento. (ANSA).