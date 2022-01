(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - In Umbria l'80,5 per cento della popolazione è vaccinata (nona posizione tra le regioni) e solo il 4,4% degli over 50 non ha ricevuto nessuna dose di vaccino (5,9% la media italiana). È quanto emerge dall'aggiornamento sull'andamento epidemiologico.

"La regione, con il 101 per cento è sempre sopra la media nazionale per utilizzo dosi" ha precisato il commissario straordinario regionale per l'emergenza Coronavirus, Massimo D'Angelo. (ANSA).