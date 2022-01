Covid, in Umbria decremento maggiore rispetto a media italiana

(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - In Umbria c'è una maggiore tendenza al decremento rispetto alla media nazionale. Questo il quadro che emerge dall'aggiornamento sull'andamento epidemiologico del Covid-19 elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale.

La curva epidemica, come pure la media mobile a sette giorni, continua quindi a mostrare, come già evidenziato la settimana scorsa, un trend di diminuzione, come hanno spiegato Carla Bietta e Mauro Cristofori durante la presentazione del report settimanale.

"Ad un plateau della curva a livello nazionale, l'Umbria risponde con una maggiore discesa - hanno poi aggiunto - con la curva epidemica che finalmente somiglia ad una curva e la media mobile che mostra una leggera discesa".

L'indice Rt a ieri era 0,78 (a livello nazionale è 1), "un indicatore che ci dice che la curva può scendere ancora" ha sottolineato Cristofori.

Anche l'incidenza continua a calare, con un andamento identico alla media mobile. L'incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti è pari a 1.576. "Unica classe di età in controtendenza è quella tre-cinque anni che continua ad aumentare" ha aggiunto Bietta. (ANSA).