Coletto, non abbandonata la questione delle liste di attesa

(ANSA) - PERUGIA, 20 GEN - "Nonostante la pandemia, evidentemente al centro delle nostre attenzioni, non è stata abbandonata la questione dello smaltimento delle liste di attesa in sanità che sono sempre uno degli obiettivi della Regione": lo ha detto l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, parlando di "progressione".

Coletto ha così ricordato che dal 30 novembre 2021 al 14 dicembre 2021 sono state fatte 5.577 visite, dal 14 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022 sono 6.375 quelle eseguite, e dal 5 gennaio 2022 al 18 gennaio la quota toccata è stata di 8.450 visite.

"Queste liste di attesa - ha sottolineato l'assessore - sappiamo che sono figlie dei vari Dpcm che si sono susseguiti e che hanno bloccato per un paio di anni lo smaltimento delle visite ambulatoriali e di determinati interventi chirurgici. Ora stiamo recuperando, avendo sempre davanti questo obiettivo e cercando di perseguirlo a beneficio del territorio". (ANSA).