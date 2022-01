(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 19 GEN - Torna a Foligno la fiera di San Feliciano, in programma martedì 25 e mercoledì 26 gennaio nell'area antistante gli impianti sportivi di Santo Pietro. Vi partecipano operatori che propongono prodotti di vario genere: abbigliamento, giocattoli, casalinghi e articoli per la casa agli alimentari, dolciumi, frutta secca e prodotti tipici. E' presente anche un'area destinata all'esposizione delle macchine agricole, prodotti per il giardinaggio, articoli tecnici per l'idraulica, il riscaldamento e articoli edilizi innovativi per la casa.

Il Comune ha annunciato che nell'area attigua al Palasport vengono trasferiti anche gli operatori del mercato di via Nazario Sauro durante lo svolgimento della fiera di San Feliciano (e di Santo Manno). A causa dell'emergenza Covid, per garantire il distanziamento previsto dalla normativa vigente, è stata mantenuta la riduzione del numero dei posteggi, già adottata per fiera di Santo Manno. Quelli riservati agli ambulanti da 192 sono scesi a 156, i posti per gli imprenditori agricoli da 10 sono diventati otto, ritenuti comunque sufficienti per soddisfare le richieste pervenute e per consentire l'operazione di spunta, ovvero l'assegnazione dei posteggi rimasti liberi. (ANSA).