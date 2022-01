Più del 47% degli umbri con la terza dose vaccino

(ANSA) - PERUGIA, 19 GEN - Sono ora il 47,36 per cento dei residenti in Umbria ad avere ricevuto la terza dose di vaccino contro il Covid, 8.546 nell'ultimo giorno, con il totale che supera quota 400 mila e raggiunge 406.101 dosi somministrate.

Sono state invece 1.166 le prime dosi inoculate, con una copertura dell'83,88 per cento dei residenti, e 920 le seconde, 82,52 per cento di copertura. (ANSA).