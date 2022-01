Palamara, mia estraneità ad accuse emerge da lista testi pm

(ANSA) - PERUGIA, 19 GEN - L'ex consigliere del Csm Luca Palamara ha reso una dichiarazione spontanea nel processo a suo carico aperto e subito rinviato davanti al tribunale di Perugia.

"Voglio ribadire subito la mia totale estraneità ai fatti che mi vengono contestati, rafforzata ancora di più dalla lista testi della Procura nella quale non rinvengo un teste che dovrebbe riferire sul conto della mia persona per fatti e vicende che non mi riguardano come emerge dai fatti" ha aggiunto.

"Questo ci tengo a dirlo in apertura del dibattimento - ha detto ancora Palamara - perché penso di dover rispondere dei comportamenti che mi vengono contestati e non di quello che non ho fatto. Aggiungo una valutazione alla luce di quelle che sono state le eccezioni sollevate rispetto alle quali la mia difesa non ha detto una parola: io penso che nella lealtà processuale che dovrebbe contraddistinguere tutte le parti mi sarei aspettato un riferimento all'impegno che l'Anm, da me presieduto aveva avuto nel coinvolgere la stessa Cittadinanzattiva nelle iniziative a sostegno della legalità".