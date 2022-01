In Umbria prosegue discesa ricoverati e positivi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 19 GEN - Si conferma anche nell'ultimo giorno in Umbria l'andamento in calo dei ricoverati Covid in ospedale, 214, tre in meno, dieci dei quali, erano 11 martedì, nelle terapie intensive. Si registrano però altri sette morti per il virus. Lo riporta il sito della Regione.

Sempre nell'ultimo giorno sono stati accertati 2.402 nuovi positivi, meno 0,78 per cento rispetto a martedì, e 3.038 guariti. Gli attualmente positivi scendono del 2,4 per cento e ora sono 26.008, 643 in meno. Stessa percentuale di calo anche per le persone in isolamento, ora 25.794.

Sono stati analizzati 4.106 tamponi e 12.239 test antigenici, con un tasso di positività pari al 14,69 per cento (era 10,94 martedì). (ANSA).