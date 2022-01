ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, meno ricoveri e contagi

(ANSA) - PERUGIA, 19 GEN - Sale il tasso di positività dei test eseguiti, dal 10,94 per cento di martedì al 14,69 di mercoledì, ma in Umbria hanno il segno meno praticamente tutti gli indicatori relativi all'andamento quotidiano della pandemia.

Uno scenario delineato dai numeri sul sito della Regione.

Si conferma infatti anche nell'ultimo giorno la diminuzione dei ricoverati positivi, 214, tre in meno, dieci dei quali, erano 11 martedì, nelle terapie intensive. Si registrano però altri sette morti per il virus.

Sempre nell'ultimo giorno sono stati accertati 2.402 nuovi positivi, meno 0,78 per cento rispetto a martedì, e 3.038 guariti. Gli attualmente positivi scendono del 2,4 per cento e ora sono 26.008, 643 in meno.

Stessa percentuale di calo anche per le persone in isolamento, ora 25.794.

Unico dato che sembra in controtendenza quello relativo, appunto, al tasso di positività dei 4.106 tamponi e 12.239 test antigenici analizzati.

Alla mattina del 19 gennaio sono intanto il 47,36 per cento dei residenti in Umbria ad avere ricevuto la terza dose di vaccino contro il Covid, 8.546 nell'ultimo giorno, con il totale che supera quota 400 mila e raggiunge 406.101 dosi somministrate.

Sono state invece 1.166 le prime dosi inoculate, con una copertura dell'83,88 per cento dei residenti, e 920 le seconde, 82,52 per cento di copertura. (ANSA).