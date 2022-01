Al via visite presidente provincia Terni sul territorio

(ANSA) - TERNI, 19 GEN - Cominciate dalla Valnerina ternana le visite istituzionali nei Comuni del territorio della neo presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza.

In questa prima tappa la presidente ha fatto visita a Polino, Ferentillo, Montefranco e Arrone, accolta dai sindaci Remigio Venanzi, Elisabetta Cascelli, Rachele Taccalozzi e Fabio Di Gioia.

"C'è molto lavoro da fare per aiutare i Comuni, soprattutto i più piccoli - ha detto Pernazza -, a creare occasioni di coesione, crescita e sviluppo. Nella Provincia di Terni troveranno un interlocutore e un sostegno concreto perché lavorare insieme e in coesione è la carta vincente anche per ripartire dopo la pandemia".

In merito alle visite, la presidente le ha definite "molto interessanti". "Abbiamo potuto apprezzare - ha sottolineato Pernazza - la qualità, la preparazione, la passione politica e il livello umano dei sindaci e degli altri amministratori. A tutti loro va il mio ringraziamento".

Il tema comune per le quattro le Amministrazioni visitate è stato quello della viabilità. Pernazza - accompagnata dai consiglieri provinciali Gianni Daniele e Sergio Armillei, dal dirigente del settore tecnico della Provincia, Marco Serini e dai tecnici del servizio - ha recepito le richieste di miglioramento delle principali vie di collegamento dei quattro comuni, soprattutto per potenziare la sicurezza e favorire cittadini, attività economiche e flussi turistici.

"Siamo consapevoli dei problemi che attanagliano i Comuni - ha detto Pernazza a tutti i sindaci - e proporremo un tavolo tecnico-istituzionale per affrontare la questione delle strade, puntando anche ad ottenere i fondi necessari con il Pnrr ed integrandoli con le risorse ordinarie attualmente disponibili.

L'obiettivo è di costruire un sistema di collaborazioni con i territori per potenziare la rete viaria e migliorare i collegamenti su tutto il territorio provinciale".

Prossime tappe della presidente della Provincia saranno giovedì i Comuni dell'alto orvietano. (ANSA).