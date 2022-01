Festeggia il compleanno con Green pass collega, denunciata

(ANSA) - TERNI, 18 GEN - E' stata sorpresa all'interno di un ristorante mentre festeggiava il suo compleanno con il Green pass prestatole da una collega: è per questo che una giovane è stata denunciata e sanzionata per 400 euro dalla polizia, a Terni, nel corso dei controlli svolti per verificare il rispetto delle misure anti-contagio.

Gli stessi provvedimenti, spiega in una nota la questura, sono stati presi anche nei confronti della collega.

Sempre a Terni è stato anche denunciato un uomo che si è presentato al lavoro in un bar esibendo il Green pass ottenuto - è emerso dagli accertamenti - all'esito di un tampone negativo fatto in una farmacia, nonostante fosse stata riscontrata dalla Asl la sua positività e dunque sottoposto a quarantena. Sono in corso indagini sul test esibito.

Una denuncia, con relativa sanzione, è scattata anche nei confronti di un uomo che è entrato in un bar, mostrando un Green pass, nonostante fosse positivo da alcuni giorni, cosa peraltro nota ai baristi che hanno avvertito la polizia. (ANSA).