ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria supera sogli 100 mila guariti

(ANSA) - PERUGIA, 18 GEN - L'Umbria ha superato la soglia dei cento mila guariti dal Covid dall'inizio della pandemia. Sono infatti 102.872 al 18 gennaio, 3.444 nell'ultimo giorno in base ai dati ufficiali aggiornati dalla Regione.

Le ultime 24 ore hanno fatto segnare ancora un calo dei ricoverati positivi al virus negli ospedali dell'Umbria, 217, 11 in meno rispetto a lunedì, e scendono anche a 11, da 12, i posti occupati nelle terapie intensive.

Prosegue anche l'andamento in discesa degli attualmente positivi 26.651, 1.029 in meno.

Nell'ultimo giorno sono stati però registrati altri sei morti, 1.568 complessivamente, e 2.421 nuovi positivi (erano comunque 3.090 lo stesso giorno della scorsa settimana).

In calo, del 3,7 per cento, anche le persone in isolamento, 26.434.

Sostanzialmente stabile nell'ultimo giorno il tasso di positività dei test eseguiti, 10,94 per cento contro il 10,67 di lunedì.

All'ospedale di Città di Castello sono intanto nate due bambine d giovani donne positive al Covid. Entrambe con taglio cesareo, in un'area della struttura sanitaria che era stata appositamente organizzata per garantire la massima sicurezza alle gestanti e al personale.

Prosegue poi l'impegno dell'Umbria sul fronte delle vaccinazioni. A Tavernelle è infatti partita la campagna vaccinale nelle scuole dell'area del Trasimeno. "Questa iniziativa - ha spiegato Emilio Abbritti, direttore del distretto sanitario del Trasimeno della Usl Umbria 1 - è una delle prime in Italia e al momento coinvolge circa 380 bambini, di età compresa tra 5 e 11 anni, di tutte le scuole di questo territorio. Abbiamo iniziato da Tavernelle, ma nei prossimi giorni raggiungeremo tutte le altre aree a cominciare da Magione, Castiglione del Lago, Passignano, Tuoro e infine Città della Pieve". (ANSA).