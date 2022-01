Terza dose di vaccino anti-Covid al 45,4 per cento degli umbri

(ANSA) - PERUGIA, 17 GEN - Il 45,4 per cento dei cittadini ha ricevuto la terza dose di vaccino contro il Covid in Umbria. E' quanto emerge dai dati della Regione aggiornati a lunedì 17 gennaio.

Nella giornata di domenica sono state somministrate 5.174 dosi aggiuntive, 389.294 in tutto.

Nelle ultime 24 ore sono stati invece 473 gli umbri ai quali è stata inoculata la prima dose di vaccino, 720.780 in tutto, pari all'83,62 per cento dei residenti vaccinabili.

Ha completato il ciclo l'82,31 per cento della popolazione.

Sono al momento prenotati in attesa della vaccinazione 134.963 cittadini. (ANSA).