Parrucchiere senza Green pass, chiusa temporaneamente l'attività

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 17 GEN - Chiusura temporanea dell'esercizio comerciale e 400 euro di multa per un parrucchiere sorpreso al lavoro senza Green pass a Bastia Umbra, nel corso dei controlli svolti dalla polizia.

Gli agenti del commissariato di Assisi hanno svolto alcune verifiche alle attività che si occupano di servizi alla persona, tra cui estetisti e parrucchieri, i cui lavoratori hanno l'obbligo di essere in possesso della certificazione verde. In uno di questi, i poliziotti hanno accertato all'interno dell'attività la presenza di un parrucchiere che non possedeva il Green pass. L'uomo - riferuisce la questura - si è giustificato riferendo agli agenti di non sapere dell'esistenza di tale obbligo. (ANSA).