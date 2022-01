(ANSA) - PERUGIA, 17 GEN - Altri 1.777 guariti dal Covid nelle ultime 24 ore in Umbria: emerge dai dati giornalieri della Regione aggiornati a lunedì 17.

I nuovi casi di positività accertati sono 774, emersi dall'analisi di 6.711 test antigenici e 541 tamponi molecolari, con un tasso di positività sul totale pari a 10,67 per cento (era 8,2 per cento lunedì della scorsa settimana).

Si registrano altri due morti, 1.562 in tutto dall'inizio della pandemia e gli attualmente positivi, 27.680, sono ancora in calo, del 3,5 per cento.

I posti occupati nelle terapie intensive sono ancora fermi a 12, mentre si registrano due ricoveri ordinari in meno, oggi 228.

