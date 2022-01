Associazione lotta contro il cancro apre a servizio civile

(ANSA) - PERUGIA, 16 GEN - Anche l'Associazione umbra per la lotta contro il cancro apre le porte al servizio civile universale, con un progetto che si rivolgerà agli studenti fra 13 e 18 anni. "Fumo, alcol e droga. Parliamone!", il tema scelto con cui si intende sensibilizzare la popolazione più giovane sui rischi e sulle conseguenze connesse al fumo, all'alcol e alla droga.

I volontari del servizio civile potranno contribuire alla costruzione di questo progetto e, contemporaneamente, dare il proprio apporto all'associazione, nello svolgimento della sua attività quotidiana. L'obiettivo è di dare la possibilità alla persona che farà esperienza di servizio civile in Aucc - è detto in un suo comunicato - di accrescere il suo bagaglio culturale, professionale ma soprattutto umano. Una opportunità di crescita volta ad aprire nuovi orizzonti di studio, analisi e competenze.

"Il servizio civile - commenta il presidente Aucc, Giuseppe Caforio - è di per sé un'esperienza altamente formativa e, fatto non secondario, retribuita; e farla in Aucc assume un significato ancora più profondo e totalizzante. E' un gesto di solidarietà e altruismo, perché si dedica un anno della propria vita alle persone, riscoprendo valori e sensibilità che sono fondamentali in ogni comunità e lo sono ancor più oggi in cui l'emergenza sanitaria ci ha costretti a un lungo distanziamento fisico. Questo progetto, nello specifico, si rivolge alle giovani generazioni, purtroppo, sempre più alle prese con fumo, alcol e droga. Vogliamo entrare nelle scuole per parlare ai giovani sui rischi connessi all'utilizzo di queste sostanze con un linguaggio nuovo, partendo dall'idea che l'informazione è già di per sé un primo passo verso la salute". Il progetto intende sensibilizzare e informare i giovani sui rischi legati all’uso e abuso di fumo, droghe e alcol. Con la collaborazione di medici e ricercatori saranno realizzati degli incontri nelle scuole per parlare del legame fra cancro e uso e abuso di queste sostanze. Il volontario o la volontaria si occuperanno di organizzare nella sua totalità il progetto, guidato sempre dai responsabili interni all’associazione. In particolare, definirà gli incontri con i dirigenti scolastici e con i professori, al fine di coinvolgere gli istituti nell’iniziativa. Inoltre, avrà il compito di ideare una campagna di comunicazione e promozione del progetto. Parteciperà alla creazione di un laboratorio-gioco che diventerà parte integrante del progetto rivolto agli studenti. I volontari seguiranno anche le attività quotidiane di comunicazione, ufficio stampa e fund raising dell'Aucc. La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inviata a: serviziocivile@favo.it. Può essere presentata da giovani con età compresa tra 18 e 29 anni non compiuti alla data di scadenza del bando, prevista per le 14 del 26 gennaio.