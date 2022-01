La Tennis Training di Foligno migliore scuola d'Italia

(ANSA) - PERUGIA, 15 GEN - La Tennis Training Villa Candida di Foligno si aggiudica per la terza volta in dieci anni il riconoscimento, da parte della Federazione Italiana Tennis, come migliore scuola tennis d'Italia sulle oltre 3.400 presenti sul territorio nazionale.

Questo il verdetto del "Grand Prix FIT" una classifica che premia le performance degli allievi, i risultati nei campionati a squadre e il grado di coinvolgimento nei progetti federali. In altre parole una graduatoria che va a rendere merito al circolo di allenamento alle sue metodologie, alle competenze degli insegnanti e alla bontà delle strutture.

Nei dieci anni da quando si tiene il premio, la Tennis Training - ricorda una sua nota - ha conquistato per ben tre volte il gradino più alto del podio, (2015/16, 2016/17 e 2020/21) una volta il secondo (2014/15), mentre nei restanti anni si è sempre piazzata in posizioni di vertice.

"Il risultato è figlio dell'impegno di tutti - spiega il direttore Fabrizio Alessi - dai maestri ai preparatori fino a tutto lo staff perché ognuno di noi ha posato un mattoncino per il raggiungimento di questo riconoscimento che rappresenta la voglia, sempre presente, di migliorare su tutti i livelli. Il premio testimonia anche una crescita costante sia dal punto di vista strutturale che del materiale umano, considerando il lavoro che c'è quotidianamente nel perfezionare tutti i settori.

Un investimento continuo in un periodo non facile come quello in cui tutti noi stiamo vivendo".

"La forza di questo traguardo - commenta il direttore tecnico e coach Atp della Tennis Training Fabio Gorietti - sta nei risultati dei nostri ragazzi ma è frutto sicuramente della crescita di ogni singolo insegnante, maestro e preparatore atletico, una crescita personale all'interno di un sistema con un metodo comune che conduce tutti verso la stessa meta. Una logica comune che negli anni ha portato ad una specializzazione su tennisti di alto livello under 12/14/16 di livello nazionale ed internazionale". (ANSA).