Crescono del 14 per cento le prime dosi di vaccino in un giorno

(ANSA) - PERUGIA, 15 GEN - Sale del 14 per cento in un giorno il numero degli umbri che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid. Sono stati 1.033 nelle ultime 24 ore e sono 719.279 in tutto, pari all'83,45 per cento dei residenti vaccinabili.

Ha completato il ciclo vaccinale l'82,22 per cento dei cittadini, mentre ha ricevuto la dose aggiuntiva quasi il 44 per cento degli umbri (43,91), pari a 376.512 persone.

I prenotati sono al momento 146.082.

E' quanto emerge dai dati pubblicati nel sito della Regione, aggiornati a sabato 15 gennaio. (ANSA).