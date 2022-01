Campagna "Questo non è amore" contro la violenza sulle donne

(ANSA) - PERUGIA, 15 GEN - Violenza di genere, riconoscerla e prevenirla: è con questo obiettivo che continua il percorso di sensibilizzazione della polizia di Stato e della questura di Perugia, in particolare tra le giovani generazion.

Nella mattinata di lunedì 17 gennaio, il personale della polizia farà tappa a Spello - in piazza della Repubblica - con l'intento di informare e sensibilizzare i cittadini su questo tema.

Un vero e proprio tour che tocca ogni angolo della provincia di Perugia, raggiunto con il camper della polizia di Stato, con il quale gli agenti sono in grado di accogliere, in un clima di protezione e riservatezza anche per chi dovesse trovare il coraggio di denunciare eventuali violenze subite.

Le piazze e le scuole sono i principali luoghi di incontro con le comunità per consegnare ai cittadini la quinta edizione della brochure "...Questo non è amore", campagna nazionale permanente finalizzata a prevenire la violenza di genere.

L'opuscolo, elaborato dalla direzione centrale anticrimine della polizia di Stato, vuole offrire ai cittadini un servizio di informazione, sensibilizzazione ed aiuto sui temi del contrasto alla violenza di genere, anche per l'emersione del "sommerso", con l'obiettivo di aiutare le donne a difendersi da violenze fisiche, psicologiche, verbali ed economiche.

Il "camper rosa" - spiega la questura di Perugia - prevede la presenza a bordo di una équipe multidisciplinare composta da funzionari di polizia, medici, psicologi, rappresentanti di centri antiviolenza e ad altre istituzioni e associazioni impegnate su questi temi, che mettono a disposizione le proprie competenze per aiutare le donne a sentirsi meno sole e a liberarsi di violenze e sopraffazioni, a volte nascoste e vissute in solitudine. (ANSA).