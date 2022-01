Curva Covid rallenta e accenna a stabilizzazione

(ANSA) - PERUGIA, 14 GEN - In Umbria c'è una tendenza al rallentamento della curva epidemica legata al Covid e un piccolo accenno alla sua stabilizzazione. È quanto emerge dal report elaborato dal Nucleo epidemiologico della Regione sull'andamento dei contagi da Sars-CoV2.

"Siamo molto vicini al picco" hanno spiegato i rappresentanti del nucleo.

L'Rt scende al di sotto di uno, a 0,90, mentre in Italia il valore è 1,33.

Anche l'incidenza sta calando, hanno sottolineato gli epidemiologi. Quella settimanale mobile per 100.000 abitanti risulta infatti pari a 2.151, scesa di 2 punti rispetto a lunedì scorso. (ANSA).