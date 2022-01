Denunciata per avere sottratto migliaia di euro ad anziana

(ANSA) - GIOVE (TERNI), 14 GEN - Circonvenzione di incapace è il reato contestato dai carabinieri ad una settantatreenne, vedova e pensionata, denunciata a Giove per avere sottratto decine di migliaia di euro ad un'amica affetta da grave disabilità.

La donna - viene spiegato dall'Arma - è stata individuata a seguito della denuncia sporta dalla cugina dell'invalida. Nel corso delle indagini è stato scoperto che la settantatreenne negli anni - in base alla ricostruzione accusatoria -, approfittando della sua amicizia con l'anziana e del suo stato di debolezza, si è impossessata del denaro, attraverso continui prelievi in contanti.

I carabinieri, su disposizione dell'autorità giudiziaria ed insieme a militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Terni, hanno così dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo sul conto corrente della denunciata. (ANSA).