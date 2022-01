Assessore, pronti se cambi su dati ricoveri

(ANSA) - PERUGIA, 14 GEN - L'Umbria "è pronta a partire" non appena ci saranno eventuali indicazioni da parte del Ministero per differenziare i dati sui pazienti ricoverati positivi che abbiano o meno patologie legate al Covid: lo ha detto l'assessore regionale alla Salute Luca Coletto in una conferenza stampa di aggiornamento sull'andamento della pandemia. "Al momento è arrivata una bozza dal Cts" ha precisato rispondendo all'ANSA.

"Per ora quindi - ha spiegato Coletto - continueremo a comunicare i dati dei ricoverati con l'attuale standard. Saremo comunque pronti non appena ci saranno le nuove disposizioni".

"L'Umbria ha tuttavia già fatto questa differenziazione - ha detto ancora l'assessore - tra chi è stato ricoverato per altre patologie ed è risultato positivo e chi per Covid. Abbiamo un quadro della situazione. E' una differenza sostanziale perché direi che chi è asintomatico non può essere definito un malato.

La patologia sta diventando endemica, ci stiamo convivendo e abbiamo già tante armi. Abbiamo gli anticorpi monoclonali e le pillole antivirali. Abbiamo soprattutto le vaccinazioni che sono fondamentali: chi ha le dosi ha una difesa 47 volte superiore rispetto a chi non le ha ricevute rispetto alla terapia intensiva. Quindi - ha concluso Coletto - auspico che tutti facciano al più presto la dose booster, soprattutto i fragili".

