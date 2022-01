Rifiuti: De Luca, Morroni non abbia paura del confronto

(ANSA) - PERUGIA, 13 GEN - "Morroni stia sereno e non abbia paura del confronto. Le uniche fake news sui rifiuti sono contenute all'interno del nuovo piano regionale": lo afferma il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca.

"Non ci stupisce in alcun modo - sostiene De Luca in una nota - che chi nega l'esistenza dei cambiamenti climatici e la loro origine antropica attestata dalla comunità scientifica internazionale e dall'Ipcc, non sappia distinguere il recupero di materia dal recupero energetico, confondendo l'incenerimento con il riciclo. Un piano approssimativo, superficiale, un documento che assomiglia più a una tesina che a una delibera della Regione, un piano che minimizza la prevenzione, la riduzione alla fonte del rifiuto e il riciclo. Per non parlare degli scenari prodotti dal tavolo tecnico, che non hanno alcun riferimento bibliografico. Curioso il passaggio in cui, irridendo i sostenitori della Zero Waste Strategy, si afferma l'incertezza sul raggiungimento degli obiettivi europei di conferimento in discarica. In due anni l'assessore non ha neanche avuto il tempo di aprire il cruscotto di Google per vedere i numeri pubblicati nella home del sito, con l'89% di raccolta differenziata scritto a caratteri cubitali. Il piano non ha avuto alcun processo di partecipazione, nessuna concertazione se non con i soggetti gestori. La partecipazione si fa sul documento non attraverso la Vas sulle decisioni già prese. Per questo proponiamo che le commissioni e le relative audizioni siano aperte al pubblico e l'assessore Morroni ci metta la faccia. Io - conclude De Luca - do la mia disponibilità per un dibattito pubblico, scelga lui dove e come". (ANSA).