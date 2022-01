Non rispetta la quarantena, sorpreso dai carabinieri a Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 13 GEN - E' stato sorpreso dai carabinieri a Spoleto, un uomo di 35anni la cui positivittà al Covid era stata accertata da qualche giorno e che doveva per questo restare in quarantena nella sua abitazione a Sant'Anatolia di Narco. I militari, dopo le verifiche, hanno fatto una segnalazione all'Autorità giudiziaria per la violazione della quarantena.

L'uomo era stato fermato durante i servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati in generale e per la verifica del rispetto della normativa anti-Covid 19.

"Proprio in questa fase di ampia diffusione del virus - sottolinea l'Arma - con le diverse varianti Delta e Omicron, il rispetto delle prescrizioni in caso di positività, ovvero per quarantena da contatto stretto, appaiono fondamentali per ridurre un'ulteriore ondata, garantendo la sicurezza delle comunità cittadine.

L'impegno e la sinergia istituzionale perseguita dal Comando provinciale dei carabinieri di Perugia su tutta la provincia attraverso le nove compagnie e le 65 stazioni territoriali, è come sempre volta alla tutela della salute del cittadino, anche mediante l'impiego del Nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri (Nas di Perugia) con specifici servizi dedicati".

