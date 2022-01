A Terni 150 regali sospesi per "Un Natale per tutti"

(ANSA) - TERNI, 13 GEN - Sono 150 i regali donati dai cittadini ternani nell'ambito dell'iniziativa solidale "Il regalo sospeso: un Natale per tutti", nata dalla collaborazione tra la Confcommercio Terni, l'Associazione Clown Vip Terni e l'Associazione Società San Vincenzo de Paoli. Oltre 30 i negozianti coinvolti, con il duplice obiettivo di consentire alle famiglie meno abbienti, o alle persone più bisognose di attenzione, di avere un dono per le festività e di sostenere il commercio di vicinato della città. I dono sono stati distribuiti tra il Natale e l'Epifania.

"Siamo molto soddisfatti - sottolinea Stefano Lupi, presidente Confcommercio Terni - perché questa iniziativa, ancora una volta, ha dimostrato come la comunità cittadina sia particolarmente attenta ai bisogni di chi si trova in difficoltà. Nell'incertezza causata dalla pandemia, abbiamo messo in campo l'iniziativa in tempi molto stretti, ma la città ha comunque risposto positivamente".

Antonella Catanzani, coordinatrice dell'Emporio Bimbi della San Vincenzo de Paoli, ringrazia per l'iniziativa, "perfettamente in linea - commenta - con la nostra filosofia che è quella di dare sì i beni essenziali per la crescita del bambino ma soprattutto quella di curare la sua sensibilità, il bisogno di integrazione e di avere le stesse opportunità dei compagni". (ANSA).