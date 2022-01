ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria vaccino anche a scuola

(ANSA) - PERUGIA, 12 GEN - Per i bambini da 5 a 11 anni che vivono in Umbria nella zona del Trasimeno, e ne faranno richiesta, il vaccino contro il Covid potrà arrivare direttamente a scuola. Un'iniziativa promossa dal Distretto dell'Usl 1 guidato dal dottor Emilio Abbritti che mira a consentire la più ampia partecipazione alla campagna di immunizzazione e contribuire così a favorire le attività didattiche in presenza.

La vaccinazione anti virus Sars-Cov-2 per questa fascia prenderà il via martedì 18 gennaio con sedute apposite direttamente nelle scuole del territorio, che hanno risposto "con grande entusiasmo" alla proposta. Questa sarà ora illustrata ai genitori che potranno decidere se aderire o meno.

Sul fronte dei vaccini intanto hanno superato il 40 per cento i residenti in Umbria che hanno ricevuto tre dosi. Le somministrazioni sono infatti al 12 gennaio 349.280, 8.643 nell'ultimo giorno, con una copertura del 40,73 per cento della popolazione.

La Regione prosegue anche nel suo impegno per la prevenzione della diffusione del virus e su proposta dell'assessore Paola Agabiti, ha messo a disposizione altri quattro milioni di euro per ampliare le possibilità per i bambini della scuola dell'infanzia e per tutti gli studenti di poter disporre di test antigenici gratuiti per contrastare la pandemia in ambiente scolastico.

Dai dati giornalieri emerge invece che salgono a 222, dieci i più di martedì, i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria dove restano stabili a 14 i posti occupati in terapia intensiva.

Segnalati altri tre morti ma dopo tempo scendono in un giorno infrasettimanale gli attualmente positivi, 34.324, 299 in meno, con un record di 2.976 guariti. Registrati nell'ultimo giorno 2.680 nuovi casi. Scaturiti dall'esame di 4.757 tamponi e 14.389 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 13,99 per cento (era 10,1 il giorno precedente). (ANSA).