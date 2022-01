A primavera al via lavori ricostruzione mura Amelia crollate

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 12 GEN - Prenderanno il via a primavera i lavori di ricostruzione della parte crollata delle mura poligonali di Amelia. A darne notizia sono il sindaco e presidente della Provincia, Laura Pernazza, e il vice sindaco, Avio Proietti Scorsoni, dopo avere ricevuto comunicazione da parte della Sovrintendenza del relativo finanziamento.

L'importo dei lavori ammonta a 500 mila euro, risorse che saranno utilizzate per ripristinare la porzione di mura crollata nel 2006 a seguito di problemi strutturali.

Oltre a quella per il tratto danneggiato, il Comune rende noto che è stata aggiudicata anche la progettazione per la seconda parte dei lavori. Il cantiere in questo caso riguarderà soprattutto la regimentazione idraulica, i percorsi pedonali e la sistemazione dell'area circostante, per un investimento di un milione di euro. La progettazione dovrà essere eseguita entro 100 giorni.

"La nostra attività di attenzione e di sollecito è stata incessante per poter giungere finalmente al termine di questa lunga vicenda e poter di nuovo ammirare le mura nella loro interezza e bellezza" sottolineano Pernazza e Protetti Scorsoni.

Che annunciando anche "nuovi provvedimenti che dovranno essere presi per arrestare il deterioramento di altri blocchi". (ANSA).