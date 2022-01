Tesei, Umbria tra migliori in risposta quinta ondata Covid

(ANSA) - PERUGIA, 11 GEN - "Ancora oggi i dati ci dicono che siamo tra le regioni italiane ad avere la migliore risposta a questa quinta ondata, caratterizzata dall'elevata diffusività della variante Omicron. L'Umbria è tra le regioni ancora bianche e più sicure. Anche se l'evoluzione non ci lascerà sicuramente tranquilli gli umbri possono restare certi che l'Umbria resterà regione sicura e cercherà di ridurre al minimo l'impatto del Covid": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, durante l'Assemblea legislativa riferendo in aula in merito all'emergenza sanitaria. (ANSA).