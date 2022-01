Tesei, in 20 giorni gestiti 32 mila positivi Covid in più

(ANSA) - PERUGIA, 11 GEN - "Gestire in 20 giorni 32 mila positivi in più, mezzo milione di tamponi e 216 ospedalizzati dà l'idea dello sforzo sanitario, organizzativo e logistico che il Governo regionale ha fatto in queste vacanze, non certo per noi, di Natale": così la presidente della Regione Umbria intervenuta in Assemblea legislativa.

"Con questa quinta ondata - ha aggiunto - siamo in una fase nuova, con la variante Omicron che porta numeri elevatissimi di contagi che, pur con un basso aggravamento percentuale, produce comunque un impatto rilevante sulle strutture ospedaliere".

Tesei ha ricordato che l'Umbria ha oggi circa 35 mila positivi ("erano solo 3.700, quindi dieci volte in meno prima di Natale"), per dare così l'idea "dell'enormità dell'onda che ha investito l'Umbria e l'Italia e della diversità dalle altre quattro ondate vissute precedentemente". In 20 giorni quindi "hanno generato 216 ricoverati e solo 11 pazienti in terapia intensiva" ha ricordato la presidente.

"Abbiamo quasi raggiunto 3,1 milioni di tamponi, con un incredibile incremento dal 20 dicembre di 500 mila risultando una delle regioni che fa più tamponi in rapporto agli abitanti" ha concluso Tesei. (ANSA).