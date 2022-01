Squarta, in elezione Capo Stato rappresenterò miei valori

(ANSA) - PERUGIA, 11 GEN - "Cercherò di rappresentare al meglio i valori che mi accompagnano da sempre, offrendo a quell'emiciclo tutto il meglio che una classe politica giovane e retta può dare": così il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, uno dei delegati a rappresentare l'Umbria per l'elezione del presidente della Repubblica".

"Ci sono cose che ti accompagnano tutta la vita - afferma Squarta - e ti sembra quasi di non riuscire neanche a desiderarle per quanto ti appaiono grandi e irraggiungibili.

Questa è una di quelle. Se a diciotto anni avessi immaginato il mio futuro, mai avrei detto che un giorno avrei partecipato alla votazione per l'elezione del Capo dello Stato. Guardavo sul telegiornale l'Aula di Montecitorio e ricordo come fosse ieri gli applausi per uomini come Cossiga, Scalfaro, Ciampi, Napolitano, Mattarella. Mi sembravano riti lontanissimi da me e dai sogni concretizzabili di un ragazzo, semplice militante inseguitore di ideali. Oggi sono qui a ringraziare per questa possibilità, unica nella vita. È un onore incommensurabile per me. Un privilegio di cui sento tutta la responsabilità addosso.

È la sintesi di anni di militanza e passione. Ci sarò - conclude Squarta - a nome di tutte quelle persone che, come me, credono nella grandezza del nostro Paese e mettono tutto il proprio impegno per renderlo ancora più grande". (ANSA).