Sette morti per Covid in Umbria ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 11 GEN - Sette morti legati al Covid vengono segnalati in Umbria nell'ultimo giorno nel quale scendono i ricoverati positivi al virus nei reparti ordinari, 212, quattro in meno, mentre salgono a 14 da 11 i posti occupati nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul portale della Regione.

Sono stati accertati 3.090 nuovi positivi e 2.315 guariti, con gli attualmente positivi ora 34.623, 768 in più.

I tamponi processati sono stati 5.779 e i test antigenici 24.727, con un tasso di positività del 10,1 per cento (era 8,2 lunedì). (ANSA).