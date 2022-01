Sassoli: sindacati Terni, lavoratori perdono riferimento

(ANSA) - TERNI, 11 GEN - "Le istituzioni europee e i lavoratori perdono sicuramente un importante riferimento": a dirlo, in merito alla scomparsa del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, sono le segreterie territoriali di Terni di Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Ugl e le rsu di Acciai Speciali Terni. Che esprimono cordoglio per la prematura scomparsa e rivolgono le loro sentite condoglianze alla famiglia di Sassoli.

"Ricordiamo la competenza e l'impegno profuso - affermano i sindacati - sia come presidente del Parlamento sia come deputato europeo nelle varie vertenze che si sono sviluppate. Prima aprendoci le porte del Parlamento ricevendo a Bruxelles le nostre delegazioni e poi facendo più volte tappa a Terni, dove, ci ha ascoltati come organizzazioni sindacali, ha incontrato la rsu e i lavoratori all'interno del sito siderurgico, dimostrando una grande capacità di ascolto e di azione, che hanno poi favorito l'approvazione di misure che - concludono Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Ugl - miravano alla reale difesa delle produzioni ternane". (ANSA).