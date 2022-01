Norcia ricorda visita Sassoli in città patrono Europa

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 11 GEN - "Profondo cordoglio per la scomparsa del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, un uomo, un professionista, un politico che agiva con discrezione ma attento e sensibile" è stato espresso dal sindaco di Norcia Nicola Alemanno. "Ricordo - ha aggiunto - la sua visita nella nostra città da vice presidente del Parlamento europeo nel settembre 2018, in occasione di Dialoghi con la cittadinanza, evento promosso dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea. In quella occasione - ha detto ancora Alemanno - al cospetto del monumento a San Benedetto, era stata ribadita la vicinanza dell' Europa ai cittadini, quindi l'attenzione alle necessità dei territori ed in particolare a quelli colpiti dal sisma". (ANSA).