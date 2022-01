Meloni si congratula con Paparelli grande elettore

(ANSA) - PERUGIA, 11 GEN - "Le mie congratulazioni al portavoce della minoranza, Fabio Paparelli, eletto oggi 'grande elettore' dell'Umbria, in vista delle prossime elezioni del presidente della Repubblica": così la capogruppo del Partito democratico, Simona Meloni.

"La minoranza - spiega Meloni - ha optato per la scelta del portavoce, che rappresenta tutte le sensibilità presenti in Aula nell'opposizione e che saprà rappresentare al meglio la linea dei Democratici progressisti e riformisti dell'Umbria. Quanto al fatto che non ero presente, si tratta di un'assenza giustificata da motivi di salute, ma voglio ribadire quanto la scelta sia stata condivisa da me e con tutti i consiglieri. Congratulazioni anche alla presidente Tesei e al presidente Squarta - conclude Meloni -, eletti invece dalla maggioranza". (ANSA).