Erri De Luca a Terni per progetto per bimbi con patologie

(ANSA) - TERNI, 11 GEN - Erri De Luca a Terni per sostenere un progetto di arrampicata terapeutica per bambini con patologie fisiche e psichiatriche. Lo scrittore napoletano, anche lui appassionato di questo ambito, ha infatti stretto un patto con le associazioni Free Spirit e Stefano Zavka, quest'ultima impegnata da anni nel sociale con una serie di iniziative per la diffusione della cultura della montagna e con il progetto "La montagna per tutti", condiviso con il Cai di Terni, che coniuga disabilità motoria e montagna.

Durante un incontro che si è svolto nella sede della Free Spirit - spiega il Cesvol - sono state definite le modalità con cui la Fondazione Erri De Luca supporterà Paolo Petasecca, istruttore Fasi, e la sua associazione, che da sempre si impegnano per la divulgazione della pratica di questa disciplina rivolgendosi ad adulti, bambini ed in particolare a quelli più svantaggiati. La collaborazione dell'associazione con il Sim Infanzia dell'Usl risale al 2005, quando diverse imprese si unirono per partecipare alla realizzazione di un progetto specifico che si concretizzò in attività riabilitative ludiche rivolte a bambini con patologie fisiche e psichiatriche.

"Oggi grazie al contributo donato dalla Fondazione Erri De Luca si potrà fare di più e meglio" commenta Petasecca. "Un passo significativo - prosegue - che apre a nuove possibilità di collaborazione e non può passare inosservato. Bisognerebbe armarsi di nuove visioni di condivisione e cooperazione, comprendere il valore di esserci, farsi contaminare dalla solidarietà perché associazioni e istituzioni possano insieme lavorare per il bene comune". (ANSA).