Positivo al Covid e in quarantena in giro ad Assisi, denunciato

(ANSA) - PERUGIA, 10 GEN - E' stato controllato dalla polizia mentre si trovava con altri due uomini lungo una delle vie principali di Santa Maria degli Angeli, un sessantunenne positivo al Covid che è stato denunciato dalla polizia nel corso dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle normative per il contenimento del rischio epidemiologico.

Gli agenti della squadra volante del commissariato di Assisi hanno fermato e identificato tre uomini nei pressi di un supermercato. Grazie alle banche dati informatiche in uso alle forze dell'ordine, hanno rilevato che il sessantunenne, di origini straniere, aveva a suo carico una segnalazione di divieto di uscire dalla propria abitazione poiché in quarantena in quanto positivo al Covid. Positività che è stata confermata anche dalla Usl.

Per l'uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per la violazione della quarantena. (ANSA).