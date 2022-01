Otto posti disponibili per il servizio civile nella Caritas

(ANSA) - PERUGIA, 10 GEN - Raddoppia quest'anno la possibilità per i giovani di fare esperienza di servizio civile universale nella Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, con i posti disponibili che passano da quattro ad otto: lo rende noto il direttore, don Marco Briziarelli.

Il termine per le domande è il prossimo 26 gennaio, quando scadrà il "Bando di concorso per la selezione 56.205 volontari, dai 18 ai 28 anni, da inserire in progetti in Italia e all'estero" messi a punto dal Servizio civile universale (Scu) che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023. Si tratta di 2.818 progetti di cui tre curati dalla Caritas perugino-pievese. Le domande devono essere presentate dagli interessati entro le ore 14 del 26 gennaio esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DoL) all'indirizzo https://domandaonline.servizicivile.it tramite SPID. Gli interessati possono consultare il bando al link: caritasperugia.it/servizio-civile.

"Siamo fermamente convinti - commenta don Briziarelli - che vivere un anno di Scu sia una possibilità di crescita umana importante e ci auguriamo che tanti giovani rispondano al bando, perché crediamo che sia un'occasione fondamentale per i nostri ragazzi toccare con mano la vulnerabilità e la fragilità".

I tre progetti della Caritas di Perugia-Città della Pieve sono: "Fratelli tutti - Perugia", nell'ambito dell'accoglienza dei richiedenti asilo; "Ascolto è più che sentire" nel Centro di ascolto diocesano; "Chicco di grano" nell'ambito dell'Emporio della Solidarietà "Tabgha" di Perugia. (ANSA).