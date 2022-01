Norcia sotto alla neve ma la città non si ferma

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 10 GEN - La statua di San Benedetto, al centro della piazza di Norcia, è "impreziosita" da un mantello bianco di neve che rende la città ancora più bella e suggestiva nonostante le ferite del sisma e le difficoltà dell'emergenza pandemica.

La vista che si spalanca salendo per la Valnerina, è quella di un paesaggio incantato, con alberi imbiancati e scorci mozzafiato. A Norcia, e in generale nei borghi a valle dell'Appennino umbro-marchigiano, ad avere la neve sono abituati, tanto che non ha fermato alcuna attività commerciale e nemmeno i cantieri della ricostruzione o le ruspe intente a demolire l'ultima porzione di quello che era il vecchio plesso scolastico.

Si lavora anche al cantiere delle pietre che serviranno per ricostruire la Basilica del patrono d'Europa e molte gru sono in azione pure nei tanti cantieri privati in cui si ricostruiscono le case lesionate dal sisma di cinque anni fa. Infine, la neve non ha ostacolato nemmeno le vaccinazioni anti Covid. (ANSA).