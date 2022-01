In Umbria continua crescita ricoverati Covid ordinari

(ANSA) - PERUGIA, 10 GEN - Continua in Umbria la crescita dei ricoverati Covid nei reparti ordinari, ora 216, sei in più di domenica, mentre scendono a 11, da 13, i posti occupati nelle terapie intensive. Si registrano anche altri quattro morti, secondo quanto riporta il portale della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 1.063 nuovi positivi e 1.177 guariti, con gli attualmente positivi ancora in leggero calo, 33.855, 118 in meno.

Sono stati analizzati 668 tamponi e 12.248 test antigenici, con un tasso di positività pari all'8,2 per cento (era 12,86 lunedì della scorsa settimana). (ANSA).