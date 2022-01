A Foligno punto vaccinazioni Covid ragazzi da 16 gennaio

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 09 GEN - "A Foligno i ragazzi dai 12 ai 17 anni potranno sottoporsi fino a 150 vaccinazioni ogni domenica mattina, dalle 8 alle 14 alla residenza sanitaria anziani 'Villa La Quiete' in vocabolo Colpernaco 2, a partire da domenica prossima 16 gennaio": lo annuncia il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. "Sono particolarmente soddisfatto di essere riuscito, con il pieno supporto dell'Amministrazione comunale - sottolinea - a creare la giusta sinergia tra la responsabile di Villa La Quiete Stefania Occhietti, il direttore del distretto Asl di Foligno, Paolo Tozzi, che ringrazio per l'impegno e la collaborazione, e l'Esercito, che con il proprio personale specializzato effettuerà le vaccinazioni".

"La cooperativa 'La Terza Assistenza' - annuncia Zuccarini in una nota -metterà personale infermieristico e sala congressi (a disposizione completamente gratuita). Ancora una volta, in situazioni delicate quanto urgenti, il lavoro di squadra tra Amministrazione comunale, Asl, Esercito e strutture private, ai quali rinnovo i ringraziamenti, produce grandi risultati a servizio del territorio e dell'intera comunità".

L'accesso sarà libero senza prenotazione. (ANSA).