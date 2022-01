Positivo al Covid e in isolamento era in barca al Trasimeno

(ANSA) - PERUGIA, 08 GEN - Era positivo al Covid e per questo destinatario di un provvedimento sanitario di isolamento domiciliare, un uomo sorpreso invece dai carabinieri a bordo di una barca sul lago Trasimeno.

Si tratta di un quarantanovenne già noto ai militari, che è stato denunciato a piede libero.

I carabinieri del natante di Castiglione del Lago, quotidianamente impegnati nel pattugliamento delle acque del lago Trasimeno, domenica scorsa, hanno controllato l'uomo, che si trovava a bordo della propria imbarcazione nei pressi dell'imbarco dei traghetti che portano a Isola Maggiore di Tuoro sul Trasimeno.

A seguito di accertamenti i militari hanno potuto constatare era in quel momento era destinatario del provvedimento sanitario di isolamento domiciliare, a seguito della positività al Covid-19 riscontrata il 27 dicembre.

I militari dell'imbarcazione - spiega l'Arma - svolgono servizi di pattugliamento dello specchio d'acqua controllando non solo il rispetto delle normative inerenti la navigazione, ma fornendo il proprio sostegno anche nel corso di tutte le attività socio-culturali che si svolgono al lago Trasimeno. (ANSA).