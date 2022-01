Umbria sceglie delegati per elezione presidente Repubblica

(ANSA) - PERUGIA, 07 GEN - L'Umbria sceglie i propri delegati per l'elezioni del presidente della Repubblica. L'Assemblea legislativa si riunirà infatti martedì 11 gennaio, con inizio dei lavori alle 9.30. La seduta si aprirà con la nomina dei delegati per le votazioni per il capo della Stato.

L'Assemblea proseguirà con la sessione dedicata al question time. All'ordine del giorno anche mozioni, proposte di risoluzione, atto solo esame, una richiesta di referendum e un atto amministrativo. (ANSA).