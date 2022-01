Tesei e Agabiti in visita a mostra "Raffaello giovane"

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 07 GEN - La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei e l'assessore regionale alla Cultura e Turismo, Paola Agabiti, hanno visitato la mostra "Raffaello giovane e il suo sguardo a Citta' di Castello", nella Pinacoteca comunale, aperta al pubblico fino a domenica 9 gennaio.

"A poco più di 500 anni dalla morte di Raffaello, L'Umbria ha ospitato una straordinaria mostra - ha affermato la presidente - che ripercorre con attenzione e dovizia di particolari le esperienze che il pittore visse a Città di Castello quando era appena diciassettenne. Questa mostra ha acceso i riflettori proprio sul periodo tifernate mettendo in evidenza anche opere provenienti dall'estero di grande valore e interesse.

L'esposizione si giova di un rinnovato percorso permanente realizzato grazie ai fondi Por Fesr 2014-2020, diretti ad interventi di adeguamento funzionale per la fruizione post-Covid degli istituti culturali. Questo valorizzerà ancor di più Palazzo Vitelli alla Cannoniera, permettendo al visitatore di poter apprezzare sia le opere di Raffaello, sia la bellezza della sede che le ospita, un viaggio nel viaggio. Per tutto ciò ringrazio gli organizzatori e tutti i soggetti che hanno ideato e messo in scena una mostra che rimarrà negli annali degli eventi della nostra regione".

"Visitando oggi la mostra - ha osservato Agabiti - posso dire che il suo allestimento ha saputo cogliere in pieno l'obiettivo che ci eravamo posti, e cioè non solo quello di 'mostrare' ed esaltare l'opera del giovane Raffaello, ma inserirla nel contesto umbro ed in particolar modo in quello del territorio di Città di Castello attraverso un percorso che racconta gli anni di Raffaello in città in cui diventa maestro autonomo".

Sono stati 4.377 gli accessi dall'inizio della mostra ad oggi, di cui 251 nella sola giornata giovedì 6 gennaio gennaio.

