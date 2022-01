Si finge soldato in guerra e truffa anziana sul web

(ANSA) - PERUGIA, 07 GEN - Denunciato a piede libero dai carabinieri di Perugia un venticinquenne considerato il presunto autore della cosiddetta truffa del "romantic scam" ai danni di un'anziana. Un fenomeno che consiste nell'adescare sul web donne o uomini, preferibilmente soli, particolarmente vulnerabili.

Il giovane, fingendosi un soldato in teatro di guerra - spiegano gli investigatori -, convince la vittima di essersi innamorato di lei e una volta avuta la sua fiducia, si farebbe accreditare somme di denaro, dicendo che i soldi serviranno per poter rientrare in patria o per stare all'estero. Questo - in base a quanto emerso dalle indagini - è quanto successo alla donna che, dopo mesi di chat su una nota piattaforma social con scambi di foto e quasi 10.000 euro dati ad un sedicente soldato tedesco in Siria, ha denunciato quanto successo.

Secondo i carabinieri il venticinquenne avrebbe ricevuto diversi bonifici da parte dell'anziana che, per soddisfare le richieste, ha venduto mobili e altri oggetti. Il fantomatico soldato, fingendosi innamorato, avrebbe chiesto il denaro dicendo che era necessario per ottenere dei favori all'interno del campo dove prestava servizio, mentre in una circostanza avrebbe richiesto alla donna 3.850 euro necessari per pagare una "tangente" al confine con l'Italia per poterle recapitare una scatola contenente un'ingente quantità di soldi che gli erano stati dati come premio.

Al giovane è risultato intestato uno dei conti correnti, in favore dei quali la donna faceva i bonifici, mentre un altro conto pure utilizzato per i versamenti è risultato intestato ad uno straniero, nei confronti del quale proseguono le indagini.

