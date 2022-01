Card. Bassetti, preoccupazione per inverno delle nascite

(ANSA) - PERUGIA, 06 GEN - Preoccupazione per "questo inverno delle nascite, soprattutto in Europa e in Italia" è stata espressa dal presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, nell'omelia tenuta il 6 gennaio nella cattedrale di Perugia della quale è arcivescovo. "Spesso non abbiamo la gioia e la possibilità di accogliere queste nuove vite che il Signore manda in mezzo a noi" ha aggiunto.

"Oggi, accogliere la presenza di un bambino in una famiglia diventa il gesto più significativo della nostra fede in Dio - ha affermato il card. Bassetti -, della nostra fede nella vita, della nostra fede nella famiglia umana, perché si voglia o non si voglia Dio ci ha costituito, su questa terra, un'unica famiglia".

"Sono i magi a salvare il 'bambino'- ha ricordato il presidente della Cei, riferisce la Diocesi -, quei sapienti, come nota l'evangelista, fecero ritorno ai loro Paesi per un'altra strada. E questo vale anche per noi, perché, quando si incontra il Signore, non si può continuare a percorrere la strada di sempre. Bisogna fare come i magi: cambiare strada, mettersi sulla strada della conversione, dell'accoglienza gioiosa della Parola di Dio nella nostra vita. Beati noi, fratelli e sorelle, se con i pastori e con i magi sapremo farci pellegrini verso quel 'bambino' e con l'affetto sapremo prenderci cura di Lui. In verità sarà Lui a prendersi cura di noi". (ANSA).