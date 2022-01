In Umbria superate 300 mila terze dosi vaccino Covid

(ANSA) - PERUGIA, 05 GEN - Superate in Umbria le 300 mila somministrazioni di terze dosi di vaccino Covid. In base ai dati della Regione aggiornati al 5 gennaio sono infatti 303.153 coloro che l'hanno ricevuta, pari al 35,3 per cento del totale.

Nell'ultimo giorno sono state inoculate 7.740 terze dosi, 788 seconde e 852 prime. (ANSA).