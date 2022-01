In scuole Spoleto dad dal 10 al 15 gennaio

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 05 GEN - A causa dell'emergenza Covid gli studenti delle scuole di Spoleto svolgeranno le lezioni "a distanza" dal 10 al 15 gennaio e torneranno in classe lunedì 17. È quanto ha disposto il sindaco Andrea Sisti. "Il provvedimento si è reso necessario per cercare di limitare questo continuo aumento dei contagi" ha spiegato.

"Abbiamo anche la necessità - ha spiegato Sisti in una nota - di recuperare terreno sul fronte del tracciamento, tanto che nei prossimo giorni l'Esercito allestirà a Spoleto un centro per fare tamponi esclusivamente dedicato agli studenti. L'obiettivo è di garantire maggior sicurezza per la ripresa delle attività educative e didattiche in presenza".

Nell'ordinanza - spiega il Comune - è prevista dal 7 al 13 gennaio la sospensione dei servizi socio educativi per la prima infanzia, sia pubblici che privati e, dal 7 al 15 gennaio, anche lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti, per gli atleti che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche ed amatoriali degli sport di squadra e di contatto e partecipanti a gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale, dal Comitato italiano paraolimpico e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, ad esclusione degli atleti che effettuano attività agonistiche in preparazione di competizioni sportive a livello nazionale.

Il Comune spiega che sarà comunque possibile lo svolgimento in presenza delle attività laboratoriali e di orientamento nelle scuole secondarie di secondo grado, in base alle disposizioni già vigenti.; (ANSA).