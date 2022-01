Coletto, obiettivo preservare ospedali Perugia e Terni

(ANSA) - PERUGIA, 05 GEN - "L'obiettivo è di preservare l'operatività degli ospedali di Perugia e Terni per quanto riguarda le prestazioni ordinarie": a dirlo è l'assessore regionale dalla Sanità Luca Coletto parlando dell'aumento della pressione sul sistema sanitario per l'emergenza Covid. "Questo per non frenare l'attività sulle patologie oncologiche e tempo-dipendenti" ha aggiunto parlando con l'ANSA.

"Le Aziende ospedaliere di Perugia e Terni - ha spiegato ancora l'assessore - sono quelle più all'avanguardia e anche per questo l'obiettivo è di preservarle dall'attività Covid".

L'assessore ha comunque parlato di una situazione "sotto controllo" per quanto riguarda i posti occupati dai pazienti positivi al virus. (ANSA).